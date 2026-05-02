Pagelle Napoli Juventus Women | TOP e FLOP dopo il primo tempo

Dopo il primo tempo della sfida tra Napoli e Juventus Women, sono stati stilati i voti delle giocatrici in campo. Sono stati individuati i migliori e i peggiori nelle rispettive formazioni, analizzando le prestazioni delle atlete durante i primi 45 minuti di gioco. La partita, valida per la ventesima giornata di Serie A Women, ha visto alcune protagoniste emergere e altre commettere errori significativi.

Douglas Luiz Juventus: doppia bocciatura e rientro alla base praticamente obbligato. Lo scenario in vista dell’estate Nico Gonzalez Atletico Madrid, i Colchoneros cercano l’accordo a cifre più basse di quelle pattuite con la Juve: le novità Adzic Juve, quale futuro per il montenegrino? Si fa largo questa opzione in vista dell’estate: tutti gli aggiornamenti David può lasciare la Juventus in estate? Due club hanno già chiesto informazioni sul canadese. Il punto sul suo futuro Daffara show con l’Avellino: il portiere di proprietà della Juventus para due rigori contro l’Empoli. Cosa è successo Adzic, Gil Puche non ha dubbi: «A me piace molto il suo modo di giocare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Napoli Juventus Women: TOP e FLOP dopo il primo tempo Notizie correlate Pagelle Como Juventus Women: TOP e FLOP dopo il primo tempoMateta Juventus, i bianconeri possono tornare in corsa per il centravanti in estate. Pagelle Wolfsburg Juventus Women: TOP e FLOP dopo il primo tempoSterling Juventus, il fantasista inglese ha trovato l’accordo con un nuovo club a parametro zero. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le pagelle di Milan-Juventus 0-0: Pulisic (5) in difficoltà, bene Conceiçao (6,5). Napoli da solo al secondo posto; Le pagelle di Napoli-Cremonese: McTominay dominante, Bondo bistrattato; Milan-Juventus, le pagelle di CM: record negativo per Pulisic, Rabiot e Boga opachi. Conceicao è super; Sciopero del bonus tra Milan e Juventus: è 0-0 a San Siro. Napoli Women da sogno! Domani arriva la Juventus: a Cercola per la ChampionsDomani va in scena uno degli scontri diretti più importanti della stagione della Serie A Women: con una vittoria, il Napoli sognerebbe la Champions League! tuttonapoli.net Napoli-Juve Women, una sfida che vale la Champions. Canzi: Dipende da noiNel big match di sabato prossimo le bianconere si giocano l'accesso alla prossima edizione della massima competizione europea ... tuttosport.com Le pagelle e le spiegazioni dei voti di Riccardo Trevisani per il Big match tra Milan e Juventus terminato per 0-0 - facebook.com facebook