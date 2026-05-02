Il caso di Garlasco torna sotto i riflettori con nuove informazioni sulla posizione di Marco Poggi, fratello di Chiara. Dopo anni di indagini e dibattiti pubblici, si conosce ora la reale collocazione di Poggi, che era stato coinvolto nel procedimento. La vicenda, che ha tenuto banco sui media e online, continua a suscitare interesse e a generare discussioni tra esperti e appassionati.

Il delitto di Garlasco torna a far rumore. E questa volta non per una svolta in tribunale, ma per il vortice di voci e sospetti che continua ad avvolgere il caso, tra web e tv. Sullo sfondo, una domanda che riaccende polemiche e curiosità: dove vive oggi Marco Poggi e cosa c’è di vero in ciò che si legge online? A mettere un punto – almeno sui fatti – è l’avvocato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, intervenuto a Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli. Il suo messaggio è netto: quando la narrazione scivola nella suggestione, l’effetto può diventare devastante per chi, da anni, prova semplicemente a vivere. Il “clima tossico” che rimbalza tra web e televisione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non è in comunità…” Dove si trova davvero Marco Poggi: la scoperta sul fratello di Chiara

Speciale Garlasco: i Segreti di Marco Poggi e Andrea Sempio sul PC di Chiara

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