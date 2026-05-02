Naufragio della Trinidad nel Mediterraneo | 12 salvati dopo la tempesta

Durante il naufragio di una nave nel Mediterraneo, dodici persone sono state salvate dopo che la nave ha incontrato una forte tempesta. L'incidente ha coinvolto uno scafo che ha subito una falla, permettendo all'acqua di entrare e compromettendo la stabilità della nave. Durante l'evacuazione, il capitano ha scelto di rimanere a bordo, anche mentre l'equipaggio e i passeggeri abbandonavano la nave. Le operazioni di salvataggio sono state condotte da unità di soccorso nelle acque vicine.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'acqua a penetrare nello scafo della Trinidad?. Perché il capitano ha deciso di restare sulla nave durante l'evacuazione?. Chi sono le altre persone che attendono il secondo recupero?. Dove verranno portati i dodici naufraghi dopo il soccorso di Open Arms?.? In Breve Testimone Bundu ha salvato il passaporto in una pochette di plastica durante la fuga.. Dodici naufraghi alternano turni di riposo da quattro ore sulla nave Open Arms.. Open Arms ha inviato gommoni per soccorrere le altre due imbarcazioni della Flotilla.. La missione era diretta verso Gaza prima dell'intercettazione da parte della marina israeliana..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Naufragio della Trinidad nel Mediterraneo: 12 salvati dopo la tempesta Notizie correlate Salvati in 32 dopo il naufragio al largo della Libia: «Siamo partiti in 110». L’intervento della Guardia costiera italiana: timori di un’altra strage a Pasqua – Il videoUn barcone di legno partito da Tripoli con 110 persone a bordo, tra cui donne e bambini, si è rovesciato sabato pomeriggio nel Mediterraneo, in zona... Naufragio nel Mediterraneo, 71 migranti dispersi [VIDEO]AGI - Nella giornata di ieri l'aereo Seabird 2 della Ong Sea-Watch, impegnato in controlli nel Mediterraneo Centrale, ha ricevuto notizia che un...