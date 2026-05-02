Motosega gli sfugge mentre taglia la legna | ferito nei boschi di Sondalo

Questa mattina, intorno alle 11, un uomo è rimasto ferito nei boschi sopra l’ospedale Eugenio Morelli di Sondalo durante un’operazione di taglio della legna. La motosega gli è sfuggita di mano, causando l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure e trasportato l’uomo in ospedale per le valutazioni del caso. Le autorità stanno indagando sulle dinamiche dell’accaduto.

Attimi di apprensione questa mattina, attorno alle 11, nei boschi sopra Ospedale Eugenio Morelli di Sondalo, dove un uomo è rimasto ferito mentre stava tagliando legna. Durante le operazioni, la motosega che stava utilizzando gli è improvvisamente scivolata, colpendolo al polpaccio e provocando.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Motosega gli sfugge mentre taglia la legna: ferito nei boschi di Sondalo; Grave infortunio nei boschi, scivola con la motosega e si ferisce alla gamba: l'allarme lanciato dai compagni. Tragedia mentre pota gli alberi con una motosega: pensionato muore dissanguato a Ponte NossaPonte Nossa (Bergamo), 25 marzo 2026 – Tragedia in provincia di Bergamo, a Ponte Nossa. Questa mattina, mercoledì 25 marzo, un pensionato di 78 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto mentre ... ilgiorno.it