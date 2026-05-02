Nella giornata di ieri, in Piazza Ferretto a Mestre, si sono verificati momenti di tensione quando alcuni gruppi anarchici hanno attaccato i gazebo del Partito Democratico. I militanti presenti hanno ricevuto anche minacce di morte, e alcuni cittadini sono intervenuti per evitare che la situazione degenerasse in scontri fisici. La polizia è intervenuta per calmare la situazione e garantire la sicurezza delle persone presenti.

? Cosa scoprirai Come hanno reagito i militanti alle minacce di morte ricevute?. Chi ha impedito che l'aggressione in piazza degenerasse in scontri fisici?. Perché questo attacco segue l'episodio avvenuto al ristorante Al Colombo?. Quali misure adotterà il Comune per proteggere i gazebo elettorali?.? In Breve Manifestanti hanno urlato minacce verso i gazebo del centrodestra sabato 2 maggio 2026.. Marco Mestriner commissario Fdi Venezia ha denunciato l'aggressione verbale dei militanti.. L'episodio segue il recente attacco con letame al ristorante Al Colombo di Venezia.. La polizia è intervenuta in Piazza Ferretto per proteggere civili e politici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mestre, caos in Piazza Ferretto: anarchici assaltano i gazebo PD

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