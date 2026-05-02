A Messina, il candidato De Luca ha dichiarato di puntare sui giovani e ha affermato che riusciranno a superare le liste di Russo. La coalizione di Antonella Russo ha presentato solo due liste elettorali, mentre si discute su come gli under 45 possano vincere contro queste. La campagna elettorale si svolge con queste dinamiche, mentre gli attori principali affrontano le sfide delle candidature e delle alleanze.

? Cosa scoprirai Come faranno gli under 45 a battere le liste di Russo?. Perché la coalizione di Antonella Russo ha solo due liste elettorali?. Chi sono i giovani candidati scelti da De Luca a Capo Peloro?. Cosa significa l'ironica provocazione di De Luca sul cane di Russo?.? In Breve Strategia Sud chiama Nord basata su liste under 35 e under 45.. De Luca critica la debolezza organizzativa di Antonella Russo a Capo Peloro.. L'attacco cita l'episodio ironico del cane Ciro in Piazza Duomo.. Il centrosinistra presenta solo due liste elettorali per la sfida messinese.. Cateno De Luca ha sfidato il centrosinistra a Capo Peloro durante un comizio elettorale, sostenendo che le due liste composte dai giovani supereranno quelle della coalizione di Antonella Russo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, De Luca punta sui giovani: “Supereremo le liste di Russo

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