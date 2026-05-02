Alle 16 si è aperto il match tra le due squadre che si contendono l'accesso alla finale della Champions League di pallavolo femminile. La partita, trasmessa in diretta, vede le squadre affrontarsi con il punteggio di 0-0. Contestualmente, si sta disputando anche la semifinale tra le altre due formazioni, con aggiornamenti disponibili online. La semifinale si svolge tra le formazioni che si sono qualificate nella fase finale della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19.00 INIZIA LA SEMIFINALE! 16.00 Manca pochissimo, tra pochi attimi ci sarà il primo servizio e l’inizio del primo set! 15.57 Ricordiamo che Conegliano dovrà fare a meno di Cristina Chirichella: la centrale azzurra delle Pantere ha rimediato un infortunio al crociato che purtroppo non le permetterà di essere in campo per le Final Four di Istanbul. 15.55 Ci siamo quasi, le due squadre sono in campo per il saluto di rito! 15.53 I giudici di gara sono il greco Michail Koutsoulas come primo arbitro e il finlandese Kenneth Aro come secondo. 15.50 Mancano dieci minuti all’inizio del match, le giocatrici stanno ultimando i preparativi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia la prima semifinale della final four!

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