Il Barcellona sta valutando di rinunciare all’acquisto di Bastoni a causa dell’alto costo richiesto. L’ex Juventus potrebbe essere considerato come alternativa per i blaugrana, mentre l’Inter si è detta disponibile a mantenere il giocatore, anche se con alcune condizioni. La trattativa tra le parti sembra entrare in una fase di stallo, con il club catalano che analizza altre opzioni di mercato.

di Bruno De Santis Il Barcellona potrebbe mollare la presa su Bastoni, visto l’elevata valutazione: c’è l’ex Juventus per i blaugrana, Inter salva Bastoni, ma non a tutti i costi. Sembra essere questa la strategia del Barcellona per rinforzare la propria difesa. Il nome del centrale dell’Inter piace, e non poco, ai blaugrana, ma la valutazione fissata dai nerazzurri scoraggia il club catalano. Dalla Spagna parlano di una proposta di 50 milioni di euro, insufficiente per convincere Marotta che, almeno al momento, non si smuove dalla richiesta di 70 milioni di euro. L’Inter non ha bisogno di cedere i suoi big e se lo farà sarà soltanto al prezzo giusto.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’ex Juventus salva l’Inter: il Barcellona scarica Bastoni

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