Le scarpe dei postini diventano pavimenti antitrauma per bambini | da Palermo partito un carico di 2 quintali
Compie un anno "Scarpa vecchia fa buon gioco", progetto di economia circolare di Poste Italiane, che dà una seconda vita alle calzature dei portalettere trasformandole in pavimenti antitrauma per bambini. Oltre 760 postini della provincia di Palermo sono stati coinvolti nella raccolta. Dagli 20.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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