L’Agenda delle scadenze per Segreterie DSGA e Dirigenti | dove la trovo? A cosa mi serve?

Cosa fa? Gli abbonati a “Gestire la scuola” hanno a loro disposizione una Agenda delle scadenze. Una pagina dedicata in cui troverete tutte le scadenze e gli adempimenti per gestire al meglio la scuola. Tutti gli appuntamenti aggiornati mese per mese e non solo. Infatti, potrete cliccare ogni evento ed usufruire di risorse che vi guideranno. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Nasce l’Agenda della Sclerosi multipla. In dieci punti, richieste e scadenze per rispondere ai malatiL’Agenda stilata dall’Aism traduce in call to action e scadenze concrete gli impegni contenuti nella Carta dei Diritti delle persone con SM del 2014, definendo e comunicando le priorità da affrontare ... quotidianosanita.it

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CONSIGLIO COMUNALE: NODO VERTICI AGENDA FITTA SU SICUREZZA E CITTÀ A Matera seduta straordinaria il 4 maggio con seconda convocazione il 7. In aula elezione del presidente e dossier su servizi e sicurezza - facebook.com facebook