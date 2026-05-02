Torna un nuovo appuntamento con La Ruota della Fortuna anche nella giornata del 1° maggio. In concomitanza con la Festa dei Lavoratori, Gerry Scotti e Samira Lui hanno voluto spendere delle bellissime parole per il team che rende possibile ogni giorno la messa in onda dello show, ringraziando tecnici ed autori per il loro prezioso lavoro. La Ruota della Fortuna, la dedica di Gerry e Samira. La Ruota della Fortuna non si ferma neppure nel giorno della Festa Internazionale dei Lavoratori: come di consueto, il quiz show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui è andato in onda su Canale 5 subito dopo l’appuntamento con il TG5. Tuttavia, in una giornata così particolare, il padrone di casa e la sua co-conduttrice non hanno potuto fare a meno di spendere qualche parola per ringraziare quanti rendono possibile la messa in onda del programma.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La ruota della Fortuna, la bellissima dedica di Gerry e Samira: “Siamo una famiglia”

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