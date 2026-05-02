La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila | gli orari

Da domani, la Linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà prima del previsto per quattro giorni consecutivi. L’azienda di trasporto pubblico ha comunicato che le chiusure sono necessarie per effettuare verifiche e lavori di manutenzione sulla linea e per testare il materiale rotabile. La sospensione dell’servizio si ripeterà, secondo quanto annunciato, in modo continuativo per tutta la settimana.

Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila.La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 4 a giovedì 7 maggio 2026.Questi gli orari delle.🔗 Leggi su Napolitoday.it Linea 2 della metropolitana di Napoli: riqualificazione della stazione di Montesanto Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orari; Primo Maggio a Roma: gli orari e le modifiche alla metro, bus e tram; Aeroporto Napoli Capodichino, nuova navetta bus dalla metro Linea 1 Tribunale da maggio: orari delle corse; Come cambiano gli orari di Atm per metro, tram e bus per il 1° Maggio. Metro Linea 1 Napoli, chiusura anticipata dal 4 al 7 maggio 2026Orari ultima corsa Metro Linea 1 Napoli dal 4 al 7 maggio con chiusura anticipata e info utili per spostarsi in città. napolike.it Metro Linea 1 Napoli, chiusura anticipata dal 27 al 30 aprile 2026Metro Linea 1 Napoli chiude prima dal 27 al 30 aprile orari ultime corse e cosa cambia per chi viaggia la sera ... napolike.it Metro C, un guasto manda in tilt la linea. Attivati bus sostitutivi ift.tt/cR3dJ9U x.com Metro C, servizio sospeso su un tratto della linea e bus sostitutivi in campo - facebook.com facebook