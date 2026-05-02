La Forza di una Donna anticipazioni dal 3 al 9 maggio 2026 | ?irin confessa a Arif che ha ucciso Sarp

Nelle anticipazioni della soap “La Forza di una Donna” per la settimana dal 3 al 9 maggio 2026, si segnala che il personaggio di Sirin Sarikadi confessa a Arif Kara di aver ucciso il cognato Sarp Çesmeli, staccando la flebo che lo teneva in vita. La rivelazione si inserisce in un contesto di crescente tensione tra i protagonisti, con la donna che ammette il suo gesto durante un confronto.

© US Mediaset La situazione si fa sempre più tesa a La Forza di una Donna. Messa alle strette da Arif Kara, la folle?irin Sarikadi confessa, infatti, di avere ucciso il cognato Sarp Çe?meli staccando la flebo che lo teneva in vita. Tuttavia, Arif scopre dalla sorella Kismet che non può utilizzare la conversazione con la ragazza, che ha registrato senza il suo consenso, in un eventuale processo e cerca un altro modo per smascherarla. Il tutto mentre?irin riversa la sua ira sul piccolo Doruk. Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la dizi è in onda su Canale 5 la domenica alle 15.15, dal lunedì al venerdì alle 16.15 e il sabato alle 15.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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