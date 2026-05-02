Insieme ai giovani costruiamo il futuro della città Basile e De Luca rilanciano da Capo Peloro

Due rappresentanti istituzionali hanno partecipato a un evento presso Capo Peloro, sottolineando l’importanza di coinvolgere i giovani nel delineare il futuro urbano. Durante l’incontro, si è parlato di progetti legati all’energia, alla pianificazione e all’ottimismo, con l’obiettivo di valorizzare le nuove generazioni come risorsa fondamentale per lo sviluppo della città. La discussione si è focalizzata su iniziative condivise e sulla volontà di promuovere un cambiamento positivo.

Energia, progettualità e positività per condividere una visione del futuro della città che guardi ai giovani come risorsa e come obiettivo. Sono questi i sentimenti che hanno animato il Primo Maggio, giornata che il candidato sindaco Federico Basile ha trascorso a Capo Peloro, insieme al leader.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Basile e De Luca puntano sui giovani, presentate due nuove liste di candidatiUna partecipazione straordinaria ha accompagnato l’iniziativa, svolta in una Domenica di Pasqua che si è trasformata in un momento di comunità,... Leggi anche: Campagna elettorale senza pause, Basile e De Luca puntano sui giovani tra liste e messaggi social Approfondimenti e contenuti Si parla di: Insieme ai giovani costruiamo il futuro della città, Basile e De Luca rilanciano da Capo Peloro; Amministrative Messina, 1° maggio a Capo Peloro: Federico Basile e Cateno De Luca incontrano i cittadini.