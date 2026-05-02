Inciampa su di un cordolo mentre gira tra le bancarelle della Fiera donna finisce al pronto soccorso

Una donna di 69 anni è caduta oggi intorno a mezzogiorno mentre si trovava tra le bancarelle della Fiera di San Ciriaco. La donna ha inciampato su uno dei cordoli di plastica che coprono i cavi elettrici e si è infortunata, finendo al pronto soccorso. L’incidente è avvenuto in un'area affollata della manifestazione, generando preoccupazione tra i presenti. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

ANCONA – Paura alla Fiera di San Ciriaco per una donna di 69 anni che oggi, sabato 2 maggio, attorno a mezzogiorno è caduta su uno dei classici cordoli di plastica che si usano per coprire i cavi elettrici mentre stava girando tra le bancarelle. "Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Favarese scomparsa dopo il passaggio al pronto soccorso, la donna ritrovata tra le sterpaglie nella zona industrialeÈ stata ritrovata la giovane di Favara scomparsa dopo aver lasciato il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.