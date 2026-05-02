Durante la serata di sabato 2 maggio, sul raccordo Torino-Caselle si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto, provocando il ribaltamento di una di esse. Nell’incidente sono rimaste ferite sei persone e si sono create lunghe code e disagi nel traffico. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata resa nota sulle condizioni dei feriti.

Momenti di forte tensione nella prima serata di sabato 2 maggio sul raccordo Torino-Caselle, dove un incidente stradale ha coinvolto due auto provocando il ferimento di sei persone. Il sinistro è avvenuto in direzione Caselle, poco dopo l’uscita per la tangenziale, in un tratto particolarmente trafficato. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, l’impatto tra i veicoli sarebbe stato molto violento. Una delle auto coinvolte si è ribaltata su un fianco, finendo lungo la corsia di marcia e creando una situazione di grande pericolo per gli altri automobilisti. I soccorsi e i feriti. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi, con diverse ambulanze e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di estrazione dei passeggeri rimasti incastrati nei veicoli.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Impatto devastante: auto si ribalta sul raccordo, feriti e caos

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