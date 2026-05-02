Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica è stato aggiornato a oggi, 2 maggio 2026, e si attesta a 0,100 euro per chilowattora. Questo valore rappresenta l’andamento del costo dell’energia sul mercato nazionale e comprende le variazioni orarie registrate nel corso della giornata. I dati sono stati pubblicati ufficialmente e forniscono un quadro preciso delle fluttuazioni di prezzo in tempo reale.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 02 Maggio 2026, si attesta a 0,100 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (01 Maggio 2026), si osserva un’ampia oscillazione dei prezzi: il valore minimo registrato è stato di 0,000 €kWh (tra le 13:00 e le 15:00), mentre il massimo ha raggiunto 0,166 €kWh alle ore 21:00. Le ore più economiche della giornata sono state quelle centrali, tra le 13:00 e le 16:00, mentre le fasce orarie più costose si sono concentrate tra le 19:00 e le 23:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno....🔗 Leggi su Quifinanza.it

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