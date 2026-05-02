Hockey ghiaccio | l’Italia crea ma non basta La Gran Bretagna si prende la rivincita in amichevole

La nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha disputato la seconda amichevole contro la Gran Bretagna in preparazione ai Mondiali del 2026. La partita si è conclusa con la vittoria della Gran Bretagna, dopo che l’Italia aveva mostrato segnali di crescita ma non è riuscita a portare a casa il risultato. La sfida si inserisce in un ciclo di incontri finalizzati a rafforzare la squadra in vista della massima competizione internazionale.

La s econda amichevole della nazionale italiana contro la Gran Bretagna, in un altro miniciclo di avvicinamento ai Mondiali 2026 di Top Division di hockey su ghiaccio, si è ufficialmente conclusa. Dopo il successo di giovedì scorso, il Blue Team questa volta di scena a Nottingham cede a una formazione locale più cinica rispetto a un’Italia che crea tanto ma concretizza poco perdendo alla fine 4-1. LA CRONACA La gara inizia col Blue Team che prova subito a forzare la mano, ma i britannici fra il 6? e il 9? passano addirittura due volte: prima Hopkins e poi Clements griffano i punti del 2-0, risultato con cui si va al riposo. Nella seconda porzione di gara l’Italia alza ancora la pressione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: l’Italia crea ma non basta. La Gran Bretagna si prende la rivincita in amichevole Notizie correlate Hockey ghiaccio, l’Italia stende la Gran Bretagna a domicilio nella prima amichevoleL’Italia centra il successo contro la Gran Bretagna nel primo dei due test in programma contro la nazionale britannica in vista dei Mondiali di Top... Hockey ghiaccio: Italia, doppia amichevole contro la Gran Bretagna prima dei MondialiDopo aver partecipato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e prima dei Mondiali 2026 di Top Division, dove l’obiettivo dichiarato sarà quello di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Hockey ghiaccio, l’Italia stende la Gran Bretagna a domicilio nella prima amichevole; L’Italia supera la Gran Bretagna nella prima amichevole; Hockey Ghiaccio, amichevole 2026: l’Italia perde ancora con la Francia, 4-2 ad Angers; Italia ribaltata dalla Francia che vince 4-2 la seconda amichevole. In gol Zanetti e Segafredo per gli azzurri, pronti a volare in Gran Bretagna. Hockey ghiaccio: l’Italia crea ma non basta. La Gran Bretagna si prende la rivincita in amichevoleLa seconda amichevole della nazionale italiana contro la Gran Bretagna, in un altro miniciclo di avvicinamento ai Mondiali 2026 di Top Division di hockey su ghiaccio, si è ufficialmente conclusa. Dopo ... oasport.it Hockey ghiaccio, l’Italia stende la Gran Bretagna a domicilio nella prima delle due amichevoliL'Italia centra il successo contro la Gran Bretagna nel primo dei due test in programma contro la nazionale britannica in vista dei Mondiali di Top ... oasport.it In Germania la roccaforte, poi Italia, Polonia e Gran Bretagna - facebook.com facebook 1° maggio 1840 In Gran Bretagna viene rilasciato "Penny Black", il primo francobollo adesivo impiegato al mondo x.com