Ha capito tutto La forza di una donna Sat?lm?? e il gesto che fa piangere tutti

La puntata de La forza di una donna di domenica 3 maggio porterà al centro della scena uno dei momenti più emozionanti della storia di Ceyda. La donna, già provata da una vita fatta di rinunce, paure e battaglie quotidiane, si ritroverà davanti a un nuovo incubo: il rischio concreto di perdere Arda. La situazione diventerà ancora più dolorosa dopo la notizia dell’udienza con Dursun. Ceyda capirà che il tempo sta per scadere e che la richiesta dell’uomo, quei 100mila dollari necessari per farlo tirare indietro, è una cifra impossibile da raggiungere. Enver proverà a offrirle una parte dei soldi ricavati dalla vendita del terreno, ma anche quel gesto generoso non basterebbe.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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