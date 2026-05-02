Grande fratello vip sfiorata la rissa tra due gieffine nella casa | l’accaduto

Nella casa del Grande Fratello Vip si è verificato un episodio di tensione tra due gieffine, con un confronto che ha rischiato di trasformarsi in rissa. A pochi giorni dalla prossima puntata, gli ambienti sono diventati sempre più accesi e agitati. L’incidente ha attirato l’attenzione di telecamere e spettatori, senza però degenerare in un vero e proprio scontro fisico.

A pochi giorni dalla nuova puntata del Grande fratello vip, gli animi all'interno della Casa sono sempre più incandescenti. Nelle scorse ore, due gieffine si sono rese protagoniste di un accesissimo scontro all'interno del programma. Alessandra Mussolini e Antonella Elia sono tornate a discutere vivamente a causa di Francesca Manzini e Marco Berry. L'ex deputata parlamentare ha difeso l'imitatrice di Striscia La Notizia, che ha rivelato di avere paura del mago dopo la lite avvenuta nel giardino del Grande fratello vip. L'ex fidanzata di Pietro Delle Piane ha difeso la posizione di Marco Berry, sostenendo che Francesca Manzini stia facendo la vittima solo per metterlo in cattiva luce.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Grande fratello vip, sfiorata la rissa tra due gieffine nella casa: l’accaduto Grande Fratello, Litigata furiosa al GF tra Simone e Omer Vergogna! Fuori l’avrei spa… Notizie correlate Grande Fratello VIP, scontro infuocato tra tre gieffine: l’accadutoGrande Fratello VIP, scontro infuocato tra tre gieffine: ecco cos’è accaduto durante e il post puntata del reality show Nel microcosmo televisivo di... Grande Fratello Vip, incidente per Alessandra Mussolini nella Casa: cos’è accadutoAlessandra Mussolini è tra le protagoniste assolute di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, che è iniziata da una settimana sui teleschermi... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grande Fratello Vip, caos durante il gioco: Raul furioso contro Francesca Manzini; GF Vip, Mussolini in crisi dopo la lite con Antonella Elia: Voglio lasciare la casa; Grande Fratello Vip 2026 diretta tredicesima puntata | fuori Paola Caruso; Grande Fratello Vip, Daniela Martani attacca Francesca Manzini: Mi hai deluso, eravamo amiche. Grande Fratello Vip, Antonella Elia furiosa: sfiorata la rissa con Alessandra MussoliniLa tensione nella Casa del Grande Fratello Vip è ormai alle stelle. Dopo la durissima lite tra Marco Berry e Francesca Manzini, le conseguenze continuano a scuotere gli equilibri tra i concorrenti, da ... comingsoon.it Panico al GF Vip, Antonella Elia tenta di aggredire Alessandra Mussolini: regia stacca| Stron*a, schifo*aGrande Fratello Vip 2026, Antonella Elia tenta di aggredire Alessandra Mussolini e la regia censura: stacca audio e cambia inquadratura: è caos ... ilsussidiario.net Grande Fratello. . Francesca e Marco trovano un momento per chiarirsi: "Sono molto mortificato" #GFVIP Guarda il video completo: https://mdst.it/Il-chiarimento-tra-Francesca-e-Marco - facebook.com facebook