Evade dai domiciliari quando vede la pattuglia scappa in bici | inseguito e arrestato

Nella notte del 30 aprile, un giovane di 21 anni sottoposto ai domiciliari è evaso dalla propria abitazione dopo aver visto una pattuglia dei carabinieri di Burana durante un controllo di routine. Quando ha notato i militari, è scappato pedalando su una bicicletta, ma è stato presto inseguito e arrestato. L’episodio si è svolto nel corso di un’attività di verifica su soggetti con misure alternative alla detenzione.

Un 21enne ai domiciliari evade dalla propria abitazione. È quanto accaduto durante la notte del 30 aprile scorso, quando i carabinieri di Burana, nell’ambito dei consueti controlli ai soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, lo hanno arrestato.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Evade dai domiciliari e fugge in auto senza patente: inseguito e arrestatoUn 35enne, che stava scontando la misura dopo un precedente arresto per spaccio di cocaina, bloccato dai carabinieri a Casalabate dopo aver tentato... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Evade dai domiciliari, quando vede la pattuglia scappa in bici: inseguito e arrestato; Bondeno: evade dai domiciliari in bicicletta; Evade dai domiciliari per la quarta volta in poco più di un mese, arrestato dai carabinieri; Evade dai domiciliari a Parma e tenta furti: arrestato. Evade per ben quattro volte dai domiciliari: arrestatoI militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cittaducale hanno tratto in arresto per il reato di evasione, per la quarta volta nel giro di poco più di un mese, un ottantenne del posto già n ... rietinvetrina.it Cittaducale, evade dai domiciliari per la quarta volta in un mese: arrestato dai CarabinieriCittaducale, ottantenne arrestato dai Carabinieri: era ai domiciliari ma è stato trovato in auto fuori casa per la quarta volta in un mese. ilquotidianodellazio.it Evade dai domiciliari, quando vede la pattuglia scappa in bici: inseguito e arrestato x.com Evade per ben quattro volte dai domiciliari: arrestato - facebook.com facebook