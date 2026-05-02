Elezioni oltre i tradizionali steccati ideologici | Faenza Pop presenta i suoi 24 candidati

Giovedì pomeriggio, nei locali di Casa Spadoni, si è tenuta la presentazione ufficiale dei 24 candidati della lista civica Faenza Pop. L'evento ha visto riuniti i rappresentanti della lista, che hanno illustrato i nomi e le candidature senza ulteriori commenti o discorsi. La presentazione si inserisce nel quadro delle prossime consultazioni elettorali, con l’obiettivo di coinvolgere gli elettori in un momento di confronto pubblico.

Si è svolta giovedì pomeriggio, nei locali di Casa Spadoni, la presentazione ufficiale dei candidati della lista civica Faenza Pop. L'evento, svoltosi alla presenza di un vasto pubblico e del sindaco Massimo Isola, ha segnato l'esordio della principale novità politica in vista delle imminenti.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Elezioni a Faenza, Gabriele Padovani presenta i candidati di Area LiberaleÈ stata presentata stamattina in piazza del Popolo a Faenza, al banchetto sotto la Torre dell'orologio, la lista di Area Liberale di Gabriele... Aggiornamenti e contenuti dedicati Presentazione ufficiale dei candidati della lista civica Faenza Pop, facente parte della coalizione che sostiene IsolaSi è svolta nella prima serata di giovedì 30 aprile a Casa Spadoni, la presentazione ufficiale dei candidati della lista civica Faenza Pop, che fa parte ... ravennanotizie.it Faenza. Elezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026: nessuna sorpresa, ammesse tutte e 12 le liste dei candidati consiglieri comunaliAl sorteggio per i posti sulla scheda le cinque che sostengono Isola finiscono a sinistra, poi arrivano le cinque di Padovani. Relegate in fondo la lista di Miccoli e quella di Apicella. ravennanotizie.it