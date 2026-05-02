Dopo l’edizione serale del Tg5 di ieri sera, è stata trasmessa una nuova puntata di Striscia la Notizia su Canale 5. La puntata è andata in onda subito dopo il telegiornale e fa parte della programmazione regolare del programma satirico condotto da Antonio Ricci. Chi desidera rivedere la puntata può trovarla sulle piattaforme di Mediaset o sul sito ufficiale del programma.

Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 2 Maggio in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 2 Maggio in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in streaming. Tra inchieste al cardiopalma su tutto il territorio nazionale, inseguimenti ai cosiddetti furbetti e rubriche sempre apprezzate dal pubblico, il tg satirico inventato ad Antonio Ricci continua a restare uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia

Gerry Scotti parla di Striscia la notizia

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Buonasera, sto togliendo erbacce e sassi vari da questa mia striscia di giardino, misura circa 3,5x10 m. Vorrei avere un angolino relax, uno bbq e uno orto e siccome più necessità ho più confusa sono, mi potete aiutare considerando che sono sola e un affitto - facebook.com facebook

Quando mi cancellano la memoria ma significa che posso rivedere questo video per la prima volta #Striscialanotizia #EzioGreggio @EzioGreggio #EnzinoIacchetti x.com