Nella stagione 2025-2026 di Serie A, la corsa ai gol vede protagonisti diversi attaccanti in cerca di primato. La classifica marcatori si aggiorna di settimana in settimana, con alcuni giocatori che si distinguono per il numero di reti segnate. Tra i nomi più noti, si registrano variazioni e sorprese rispetto alle stagioni passate, con alcuni attaccanti che cercano di consolidare la propria posizione in cima alla graduatoria.

Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato

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