Alessio Viola, nato il 6 luglio 1975 e residente a Roma, è un giornalista con una lunga carriera nel settore. Originario della capitale, ha sviluppato le sue esperienze professionali nella stessa città, dove vive attualmente. La sua vita privata rimane generalmente riservata, mentre la carriera si è concentrata principalmente nel giornalismo. La sua data di nascita e il segno zodiacale sono elementi pubblici che caratterizzano la sua biografia.

Classe 1975, Alessio Viola è originario di Roma città dove vive e lavora e dov’è nato il 6 luglio sotto il segno zodiacale del Cancro. Della sua infanzia e adolescenza non abbiamo moltissime informazioni, dal momento che non ama parlare molto della sua vita privata. Inizia la sua carriera giornalistica nel 1999, a 24 anni, collaborando con diverse testate. Scrive per giornali come Gente, Panorama, La Macchina del Tempo, TV Sorrisi e Canzoni, Il Foglio e L’Indipendente. Nel 2003 ottiene il tesserino da giornalista professionista e, due anni più tardi, approda a Sky, dove conduce inizialmente le edizioni del telegiornale su Sky TG24 nella fascia diurna, per poi passare alla prima serata.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Alessio Viola, la carriera del giornalista e la sua vita privata

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