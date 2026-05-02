Cambio ai vertici dei carabinieri | nuovi incarichi e passaggio di consegne

Nella mattinata di sabato 2, il maresciallo maggiore ha lasciato il suo incarico nel territorio lagunare per assumere una nuova posizione come comandante di un reparto. La cerimonia di passaggio di consegne ha coinvolto le autorità locali e la comunità di Porto Garibaldi, segnando un cambiamento nell’assetto della componente dei carabinieri nella zona. Nessun dettaglio sui nominativi è stato reso noto in questa comunicazione.

Importanti novità nell’assetto dell’Arma dei carabinieri nel territorio lagunare. Nella mattinata di sabato 2, il maresciallo maggiore Fabio Bruno ha ufficialmente salutato le autorità e la cittadinanza di Porto Garibaldi, assumendo un nuovo e prestigioso incarico fiduciario come comandante del.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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