Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, trasmessa su Canale 5 nel primo pomeriggio. Chi desidera rivedere l’episodio può trovare la replica in streaming su piattaforme dedicate, disponibili pochi istanti dopo la messa in onda. La serie continua a essere seguita da un vasto pubblico e si può assistere alle sue puntate anche in modalità on demand.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 2 Maggio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

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«Mai e poi mai sosterrò Brooke Logan, nemmeno se fosse questione di vita o di morte! » Nella puntata di Beautiful del 3 maggio 2026, il clima tra Steffy e le Logan si fa ancora più teso. Steffy non vuole assolutamente che Brooke si unisca a lei e Ridge nel viag - facebook.com facebook