Autotrasporto in ginocchio | il caro gasolio è costato 1,5 miliardi in più Diesel aumentato del 20% in due mesi

Il settore dell'autotrasporto ha subito un incremento di costi di circa 1,5 miliardi di euro negli ultimi due mesi a causa dell'aumento del prezzo del gasolio. Dal mese di febbraio, il costo del diesel alla pompa è passato da una media di 1,676 euro a 2,005 euro al litro, segnando un aumento di circa il 20 per cento. La variazione è stata determinata dalla crisi nel Golfo, secondo quanto rilevato da un rapporto dell'Ufficio studi di una confederazione di commercianti.

Milano, 25 Aprile 2026 – Il prezzo del diesel alla pompa, a due mesi dallo scoppio della guerra nel Golfo, è salito da un valore medio di 1,676 a 2,005 euro al litro generando così un aumento di quasi il 20 per cento come evidenzia una ricerca condotta dall’ Ufficio studi della CGIA. Nonostante il taglio di 20 centesimi sulle accise introdotto dal governo il 19 marzo scorso, nelle prime otto settimane di conflitto militare, l’autotrasporto merci ha sostenuto un extra costo che, secondo una stima degli artigiani mestrini, si aggirerebbe attorno a 1,5 miliardi di euro. Una vera stangata. Le tariffe applicate: forti differenze Nord-Sud. Secondo i costi di riferimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i vettori dovrebbero essere pagati tra 1,30 e 1,60 euro al chilometro.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Autotrasporto in ginocchio: il caro gasolio è costato 1,5 miliardi in più. Diesel aumentato del 20% in due mesi Notizie correlate Autotrasporto, dopo 2 mesi di guerra il caro gasolio è costato 1,5 miliardi in piùA due mesi dallo scoppio della guerra nel Golfo, l’Ufficio studi della CGIA segnala che il prezzo del diesel alla pompa, impennatosi con il... Guerra in Iran, i prezzi folli del diesel: il distributore più caro in città sfiora i 2,20 euroDal monitoraggio di Federconsumatori Forlì-Cesena, tutti i distributori di gasolio in modalità self service della provincia giovedì hanno raggiunto o... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Autotrasporto in ginocchio: caro carburante e cantieri fermano i tir anche in regione; Caro carburanti, camion pronti a fermarsi anche in Piemonte: rischio paralisi per le merci; Rincari, autotrasporto sotto pressione: stop dal 25 al 29 maggio; Autotrasporto verso lo stop: anche in Piemonte camion fermi. Autotrasporto in ginocchio: caro carburante e cantieri fermano i tir anche in regioneL’aumento del 30 per cento del costo del gasolio e l’imminente blocco della tratta ferroviaria Gemona-Tarvisio spingono le associazioni di categoria alla protesta. Servizi sospesi dal 25 al 29 maggio ... udinetoday.it Autotrasporto, in 10 anni perse in Umbria 383 imprese. Il caro gasolio alimenta la crisiIl prezzo che va oltre i due euro causa 9.000 euro l'anno di extracosti per ogni mezzo. Si va verso il blocco di 5 giorni ... corrieredellumbria.it Autotrasporto in crisi in Calabria: rincari del gasolio e liquidità, il comparto chiede interventi urgenti https://gazzettadelsud.it/p=2203149 - facebook.com facebook