Agenda Nord e agenda Sud DM 176 scaricabili 29 documenti pronti all’uso

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso disponibili due avvisi riguardanti le iniziative Agenda Nord e Agenda Sud, accompagnati complessivamente da 29 documenti pronti all’uso. I bandi sono stati pubblicati per favorire la partecipazione e l’adesione alle rispettive attività. I testi degli avvisi e i materiali allegati sono scaricabili online, offrendo strumenti pratici e immediatamente utilizzabili da parte degli interessati.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato due avvisi per l’adesione alle iniziative Agenda Sud (prot. n. 53338 del 9 marzo 2026) e Agenda Nord (prot. n. 55669 del 10 marzo 2026), nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 (FSE+). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Agenda Nord e agenda Sud DM 176, scaricabili 29 documenti pronti all’uso; Competenze digitali in Italia, perché la crescita non basta ancora; La scuola calabrese ha voglia di futuro, intervista al ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara; Valditara: le classi pollaio non esistono più, il calendario scolastico rimane uguale, il problema è garantire formazione di qualità a tutti. Valditara presenta Agenda nord: 220 milioni per gli istituti con fragilitàDopo Agenda Sud, nasce Agenda Nord, un programma da 220 milioni di euro che a partire dal prossimo anno scolastico mira a ridurre il divario educativo nelle scuole più fragili di dieci regioni ... iltempo.it Scuola, presentata Agenda Nord: 220 milioni di investimento, azioni mirateA distanza di un anno da Agenda Sud, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato a Milano Agenda Nord, un grande piano di interventi che, con uno stanziamento ... tg24.sky.it Nell’ambito del Progetto nazionale “Scuole e competenze 2021-207”- Agenda Nord, l’I.C. Rizzo intende attivare il laboratorio “Parole in scena”, finalizzato al potenziamento della lingua italiana attraverso l’attività teatrale. Le attività si terranno dal lunedì al ven - facebook.com facebook