Affari Tuoi l’annuncio di Stefano De Martino Poi l’affondo | L’abbiamo già levato

Nella puntata del 1° maggio di Affari Tuoi, il conduttore Stefano De Martino ha annunciato la partecipazione di Alessia, conosciuta come la “Bro” dalla Lombardia, che era in studio insieme al fidanzato Simone. Poco dopo, De Martino ha annunciato che Alessia sarebbe stata eliminata dal gioco, affermando che l’avevano già rimossa. La puntata si è concentrata sulla presenza dei concorrenti e sui loro rapporti durante la trasmissione.

Nella puntata del 1° maggio di Affari Tuoi la protagonista del game show condotto da Stefano De Martino è stata Alessia, la “Bro”, dalla Lombardia, in studio con il fidanzato Simone. La scelta del pacco iniziale è ricaduta sul numero 11: dovendo “elevare” il livello culturale del programma, Herbert Ballerina è l’incaricato del “vocaVolario”. Un riferimento, come è ovvio, agli attacchi che il programma ha subito negli scorsi mesi, soprattutto per il paragone con La Ruota della Fortuna. Affari Tuoi, cos’è successo nella puntata del 1° maggio. Le invenzioni di Herbert Ballerina sono ormai un must per Affari Tuoi, ma nella puntata del 1° maggio la spalla di Stefano De Martino si è occupata del VocaVolario.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, l’annuncio di Stefano De Martino. Poi l’affondo: “L’abbiamo già levato” Grave lutto di Stefano De Martino: polemiche su Affari tuoi, cos'è successo Notizie correlate Affari Tuoi, Annamaria e Stefano De Martino si conoscevano già. Poi la maxi vincitaIl gioco dei pacchi di Rai1, condotto solidamente da Stefano De Martino, continua a regalare emozioni che vanno ben oltre la semplice dinamica dei... Stefano De Martino, Affari Tuoi si sposta. L’annuncio di Antonella ClericiÈ ufficialmente iniziato un periodo di grossi cambiamenti per Stefano De Martino. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Affari Tuoi, l’annuncio di Stefano De Martino. Poi l’affondo: L’abbiamo già levato; Affari tuoi, spavento per Herbert Ballerina: lascia lo studio e De Martino lo rincorre: Non preoccuparti; De Martino si sposta a Milano con Affari Tuoi, mistero sul futuro del teatro delle Vittorie: È l'ultimo anno; Affari Tuoi - articolo - Rai.it. Affari Tuoi, l’annuncio di Stefano De Martino. Poi l’affondo: L’abbiamo già levatoNella puntata del 1° maggio di Affari Tuoi la protagonista del game show condotto da Stefano De Martino è stata Alessia, la Bro, dalla Lombardia, in studio con il fidanzato Simone. La scelta del ... dilei.it Stefano De Martino annuncia la novità ad Affari Tuoi: Samurai J verrà a trovarci, a proposito di OssessioneStefano De Martino annuncia la presenza di Samurai J nella puntata di Affari Tuoi del 2 maggio. Un’ospitata che conferma l’evoluzione del programma in questi ultimi mesi. fanpage.it Ieri sera Affari Tuoi ha fatto esplodere Via Paradigna: pacchi aperti, colpi di scena e un premio finale che ha lasciato tutti senza parole. Il premio Una selezione di bottiglie firmate @cantina_il_poggio e una degustazione culturale per due persone per un t - facebook.com facebook