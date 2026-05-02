4 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 4 maggio segna il 124º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data si caratterizza per determinazione e concretezza, mostrando una notevole capacità di agire e di prendere decisioni nei momenti chiave. Questo giorno, che si colloca nella primavera, è associato a persone che tendono a essere pratiche e decise, pronte a affrontare le sfide con determinazione.

Il 4 maggio è il 124º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e concreto, con una forte capacità di agire e prendere decisioni nei momenti importanti.Santo del giorno: San Floriano, martire.Proverbio del giorno: Maggio piovoso, anno ubertoso.Fatti salienti: nel 1949 ci fu.🔗 Leggi su Veronasera.it

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