In maggio, partecipare a una cerimonia richiede attenzione nella scelta dell’outfit, considerando le temperature che iniziano ad aumentare e le condizioni meteo spesso imprevedibili. Per non passare inosservate senza distogliere l’attenzione dai protagonisti dell’evento, esistono alcune idee di abbigliamento pensate appositamente per questa stagione. La sfida consiste nel trovare outfit che siano eleganti ma anche pratici, adatti a temperature variabili e clima mutevole.

Essere invitate a una cerimonia in maggio è sempre un terno al lotto. Il caldo comincia a farsi sentire ma, allo stesso tempo, non è mai troppo sicure del meteo che a volte può essere imprevedibile. La primavera è in pieno corso e il sole non dovrebbe mancare ma si è in quel momento in cui si può ancora scegliere tra una manica lunga e una corta, tra un abito indossato da solo e uno con una giacca. Se il tubino con un blazer sopra o il classico tailleur leggero sembrano le opzioni più ovvie, ecco invece 3 idee outfit altrettanto valide che non passeranno inosservate per classe ed eleganza, senza però rinunciare a un’allure più contemporanea e anche a un pizzico di originalità.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - 3 idee outfit da invitata perfette per farsi notare senza togliere l’attenzione ai protagonisti

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