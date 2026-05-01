Ecco un elenco di eventi in programma in diverse città italiane, tra mostre e iniziative culturali. Tra le esposizioni in evidenza c’è una mostra dedicata a un celebre artista giapponese, in occasione del 160° anniversario della sua nascita. Inoltre, si segnalano le attività previste per #domenicalmuseo, un’iniziativa che prevede l’apertura straordinaria di musei e luoghi di interesse culturale.

H okusai. Il grande maestro dell’arte giapponese e? un’importante monografica, in occasione dei 160 anni delle relazioni Italia-Giappone, che ripercorre la parabola creativa dell’artista, pittore e incisore, tra le figure piu? rappresentative e rivoluzionarie della cultura visiva e dell’Ukiyoe, il “mondo fluttuante”. A Roma, fino al 29 giugno 2026. Peggy Guggenheim, la nascita di una collezionista in mostra a Venezia X Leggi anche › Lo spettacolo dei Momix a Roma e gli altri eventi da non perdere Dante Ferretti, con i miei occhi. I segreti del maestro della fotografia e? un viaggio nel mondo dello scenografo piu? volte premio Oscar. Ma in un’ottica diversa, che lo propone “come artista visivo autonomo, capace di trasformare il bozzetto in opera, la pittura in cinema e il cinema in forma permanente del vedere”.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un piccolo elenco di appuntamenti in tutta Italia da segnare in agenda e poi le iniziative di #domenicalmuseo

Panoramica sull’argomento

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