Inizia il periodo più intenso dell’anno per il calciomercato con l’apertura della sessione estiva. La redazione di Calcio News24 aggiorna in tempo reale le novità e le trattative che coinvolgono diversi club. Le notizie di oggi riguardano spostamenti di giocatori, rinnovi e possibili accordi, con informazioni fornite direttamente dagli ambienti vicini alle società. Gli appassionati seguono con attenzione i movimenti in vista della prossima stagione.

Meret Napoli, prove di addio: Milinkovic-Savic lo supera nelle gerarchie. Il contratto e le possibili destinazioni Venezia, è festa grande! Promozione in Serie A dopo un solo anno di B. Stroppa firma un altro capolavoro Capello analizza: «Juve? Se arrivasse Alisson sarebbe un upgrade. Io non punterei su Lewandowski. Milan? Per me, la coppia Zirkzee Pulisic farebbe faville» Mourinho svela: «Nessuno del Real Madrid ha parlato con me! Mi resta un anno di contratto con il Benfica» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Rocchi indagato diretta: tutti gli aggiornamenti e ultime notizie LIVECaos nel calcio italiano. Soprattutto per quanto riguarda il mondo arbitrale. Gianluca Rocchi è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Al centro dell'indagine alcune partit ... msn.com

Calciomercato Serie B: la Sampdoria prende Barak ma sfuma Belotti, Cerri al Modena, la Carrarese prende Hasa, Bari scatenatoCalciomercato Juve stabia: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it

Cosa è successo a Salerno il 30 Aprile Scopri le ultime news! "Tutte le notizie a cura della redazione giornalistica di LiraTV" Guarda la trasmissione sul nostro sito! #ESeiProtagonista #Salerno #cronaca #notizielocali #eventiSalerno #aggiornamenti - facebook.com facebook

Se andiamo sul Tehran Times, le cui ultime notizie risalgono al 26 aprile, troviamo questa notizia: "Martiri: il 45% sono civili" x.com