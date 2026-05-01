S omeone Like You – L’eco del cu ore – in onda stasera alle 21.40 su Rai 1 – è un film romantico tratto dall’omonimo best-seller di Karen Kingsbury. La storia è quella di un giovane architetto che, scioccato per la perdita della sua migliore amica (che amava in segreto), parte alla ricerca della sorella gemella della ragazza defunta. Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Film romantici nuovi e classici da vedere per San Valentino. Più qualche serie tv Someone Like You – L’eco del cuore: la trama del film stasera 1 maggio su Rai 1 tratto da libro di Karen Kingsbury. Dawson Gage (Jake Allyn) è un giovane architetto che vive in Alabama, innamorato fin dal liceo della compagna di classe London (Sarah Fisher).🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tratto dall'omonimo best-seller di Karen Kingsbury, "Someone Like You - L'eco del cuore" è un dramma romantico che affronta temi come l'amore, la perdita e la fede con un tono fortemente emotivo

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Una storia di amore, perdita e rinascita: stasera in tv per la prima volta c'è Tre ciotole, tratto dall'ultimo libro di Michela MurgiaIsabel Coixet dirige i due attori in un’intensa storia di perdita e rinascita, tratta dal libro di Michela Murgia.

Leggi anche: Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Maruska Albertazzi, pubblicato da Solferino Libri