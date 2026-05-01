Serie B 2025 26 - Diretta LaB Channel 37a Giornata Palinsesto e Telecronisti Prime Video OneFootball

La 37ª giornata della Serie BKT 2025-2026 si avvicina e sarà trasmessa in diretta su LAB Channel, con dettagli sul palinsesto e i telecronisti disponibili su Prime Video e OneFootball. La stagione sta per concludersi e gli appassionati sono pronti a seguire gli ultimi incontri. Le partite si svolgeranno in diverse location, con numerosi protagonisti pronti a scendere in campo nell'ultima giornata di campionato.

È tutto pronto per il gran finale. Mancano solo due giornate alla conclusione di uno dei campionati più belli di sempre. Inferno e Paradiso in 180 minuti (più recupero) prima dei verdetti finali della Serie BKT 202526, con ancora 17 squadre su 20 in lotta per un obiettivo. La 37a giornata si gioca in contemporanea, venerdì primo maggio alle 15, tutta d'un fiato, in una sorta di apnea collettiva. Una bagarre senza precedenti, da vivere tutta d’un fiato e dove potrebbero già arrivare alcuni verdetti definitivi. In attesa poi degli ultimi, decisivi, 90 minuti che si giocheranno l’8 maggio e che chiuderanno una delle stagioni di Serie BKT più combattute e appassionanti di sempre.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 37a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball) Notizie correlate Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 27a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 27a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News. Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 23a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)Venerdì 6 febbraio 2026 prende il via la 23ª giornata di Serie BKT con l’anticipo delle ore 20:30 che mette di fronte Cesena vs Pescara in diretta,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Serie B, finali playoff anche in chiaro: il comunicato ufficiale e dove vederle; Serie B, le finali playoff si potranno vedere in tv anche in chiaro: l'annuncio ufficiale; Serie B – La finale Playoff 2025/2026 su Sky e TV8 in chiaro; Serie B oggi in TV, programma e orario delle partite della 37ª giornata: dove vederle in TV e streaming. Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 36a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)Questi i temi che introducono la 36a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel LAB CHANNEL SERIE B... » Approfondisci su Digital-News ... digital-news.it Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 36a Giornata: Palinsesto e TelecronistiTutto su Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 36a Giornata: Palinsesto e Telecronisti. » Approfondisci su Digital-News ... digital-news.it È arrivato il giorno di Reggiana vs Palermo! Venduti circa 3000 tagliandi in prevendita, in arrivo 1564 tifosi rosanero in Curva Nord. Biglietterie aperte dalle ore 13:00 alle 15:45. Diretta su DAZN e LaB Channel (Prime Video e OneFootball TV), r - facebook.com facebook