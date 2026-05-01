Serie A penalizzazioni in classifica nella stagione 2026-27

Per adesso, la stagione 2026-27 di Serie A potrebbe vedere modifiche alla classifica a causa di penalizzazioni legate a un caso riguardante gli arbitri. Fino ad oggi, sono stati annunciati provvedimenti che potrebbero influenzare la posizione delle squadre in campionato. Le autorità sportive stanno valutando le sanzioni e le eventuali ripercussioni sulla graduatoria finale, con decisioni che potrebbero essere annunciate nelle prossime settimane.

Il caso arbitri rischia di riscrivere la graduatoria del prossimo campionato in Italia. Ecco cosa sta succedendo “ Per adesso. Al momento. Fino ad oggi. “. Lo scandalo arbitrale che ha travolto i vertici dell’AIA sembra non aver coinvolto i club di Serie A. Ma dalle dichiarazioni degli addetti ai lavori emerge che non c’è certezza sul fatto che non possano essere indagate in futuro. La Procura di Milano ha chiesto una proroga dei tempi per accertare i fatti prima di andare in giudizio, il che sposta anche i tempi della giustizia sportiva. Gervasoni in procura interrogato sul caso arbitri in Serie A (Foto Ansa) – Calciomercato.it C’è il rischio concreto che il PM Ascione possa andare avanti fino a novembre con le indagini, rendendo quindi impossibile applicare eventuali penalizzazioni a questa stagione.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Serie A, penalizzazioni in classifica nella stagione 2026-27 Serie B: ANDREOLETTI ESONERATOROBERTO BREDA È IL NUOVO ALLENATORE DEL PADOVAÈ LA SCELTA GIUSTA Notizie correlate Leggi anche: Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 27^ giornata Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serie A shock, possibili squalifiche e penalizzazioni in classifica per i club coinvolti! Lo scenario che fa tremare l'Inter; Inchiesta arbitri: se ci fossero penalizzazioni cadrebbero sul prossimo campionato. Ecco perché; Gianluca Rocchi indagato, ecco cosa può succedere: dallo stop alle riforme al rischio penalizzazione in classifica. Tutti gli scenari; Indagine arbitri, eventuali club coinvolti rischierebbero penalizzazioni solo nella Serie A 2026/27: il motivo. Scandalo in Serie A: penalizzazioni nella prossima stagioneIl calcio italiano fa i conti con l'ennesimo scandalo e si parla di possibili penalizzazioni nella prossima stagione: il motivo ... cagliarinews24.com Serie A nessuna penalizzazione in vista | La giustizia sportiva potrà operare dal 2026/2027 (30 aprile 2026)Questa situazione dovrebbe evitare un nuovo scandalo come calciopoli che vide la Juventus privata di due scudetti, uno dei quali assegnato all’Inter, e retrocessa automaticamente in Serie B mentre Mil ... ilsussidiario.net Lega Pallavolo Serie A Femminile - facebook.com facebook PSG-Bayern, ora la Champions è solo intrattenimento -Arbitri e Serie A perdono sempre più di credibilità, come alcuni giornalisti Rimonta Houston, LeBron rischia di ritirarsi entrando nella storia - Dunk & Goal | Podcast on Spotify x.com