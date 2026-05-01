Saltano 70 milioni per l’Inter tutta colpa dell’allenatore

Da calcionews24.com 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si parla di una perdita di 70 milioni di euro legata all’Inter, causata da decisioni dell’allenatore. La vicenda riguarda una operazione finanziaria che sembrava semplice da realizzare, e invece ha incontrato problemi durante il percorso. La questione ha attirato l’attenzione degli esperti di settore, che stanno analizzando i dettagli delle transazioni e le responsabilità coinvolte. Per ora, si attendono aggiornamenti ufficiali sulle conseguenze di questa situazione.

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