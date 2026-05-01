Saltano 70 milioni per l’Inter tutta colpa dell’allenatore

Si parla di una perdita di 70 milioni di euro legata all’Inter, causata da decisioni dell’allenatore. La vicenda riguarda una operazione finanziaria che sembrava semplice da realizzare, e invece ha incontrato problemi durante il percorso. La questione ha attirato l’attenzione degli esperti di settore, che stanno analizzando i dettagli delle transazioni e le responsabilità coinvolte. Per ora, si attendono aggiornamenti ufficiali sulle conseguenze di questa situazione.

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