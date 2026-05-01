Polizia locale di Sondrio accordo con Albosaggia e Caiolo | più controlli sul territorio

Il Consiglio comunale di Sondrio ha approvato ieri un accordo con i Comuni di Albosaggia e Caiolo per rafforzare i controlli sul territorio. La convenzione prevede l’esercizio condiviso delle attività di Polizia locale, rispondendo alle richieste dei sindaci dei Comuni coinvolti. L’obiettivo è aumentare la presenza e l’efficacia delle pattuglie nelle zone di confine tra i tre Comuni, migliorando la sicurezza e la sorveglianza.

Sondrio rafforza il controllo del territorio e tende la mano ai Comuni vicini: il Consiglio comunale ha approvato ieri, 30 aprile 2026, la convenzione con Albosaggia e Caiolo per l’esercizio associato delle attività di Polizia locale, rispondendo alla richiesta dei sindaci Graziano Murada e.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Polizia locale di Sondrio, accordo con Albosaggia e Caiolo: più controlli sul territorio; Sicurezza condivisa, Sondrio allarga la Polizia locale ai comuni vicini; Polizia Locale, Sondrio firma la convenzione con Albosaggia e Caiolo: più controlli e due nuovi agenti; Furti nelle case. Da Sondrio arrivano i vigili. Più sicurezza sul territorio: Albosaggia e Caiolo uniscono le forze con la Polizia LocaleSolidarietà, mutualità e collaborazione tra Comuni trovano la loro concretizzazione nella convenzione, approvata ... valtellinanews.it Furti nelle case. Da Sondrio arrivano i vigiliSondrio ha risposto sì alla richiesta per il controllo del territorio avanzata dai sindaci Graziano Murada di Caiolo ... ilgiorno.it La polizia locale ha deciso di sanzionare mamma e papà, ritenuti responsabili del comportamento dei figli - facebook.com facebook