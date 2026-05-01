Partite oggi stasera e domani | guida alla Diretta TV

Oggi, questa sera e domani sono in programma numerosi incontri di calcio trasmessi in diretta televisiva. La programmazione include partite di Serie A, Serie B e del Mondiale per club, con orari e canali specifici. Gli appassionati potranno seguire le gare live attraverso diverse emittenti, con aggiornamenti sulle partite in corso e risultati in tempo reale. La copertura televisiva permette agli spettatori di seguire gli incontri in diretta e di rimanere aggiornati sugli sviluppi.

Nico Paz Inter, il prezzo non preoccupa Oaktree: la sua volontà può essere decisiva! 2 gli indiziati a partire Modric Milan, il rinnovo si avvicina: ha deciso di restare per Allegri e per la Champions! L’unica tentazione è dalla Croazia Calciomercato Milan: assalto a Gabriel Jesus, la stella dell’Arsenal per rilanciare l’attacco di Allegri. Restano due nodi però da sciogliere Pisa Lecce, la notte della verità per Di Francesco: Hiljemark ad un passo dal baratro! Il matchpoint salvezza Nainggolan sicuro: «Inter superiore quest’anno, la differenza sta nei singoli. Spalletti una persona speciale, se fosse stato dall’inizio alla Juve potevano giocarsela» Di Natale a sorpresa: «Giocherei alla Juve per dare una mano al mio amico Spalletti, Gasp un maestro.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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