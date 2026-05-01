Maggio inizia con un novilunio in Scorpione, portando alla superficie emozioni intense e segnando l'inizio di nuovi processi di trasformazione. Le previsioni astrologiche indicano un nuovo inizio personale per il Toro il 16 del mese, mentre l'Acquario si prepara ad affrontare cambiamenti improvvisi che, secondo gli esperti, saranno positivi. Per i Pesci, invece, si consiglia di cercare maggiore chiarezza nelle situazioni di incertezza.

Maggio si apre con un novilunio in Scorpione che porta a galla emozioni profonde e processi di trasformazione già in atto. È un mese che alterna bisogno di stabilità e desiderio di cambiamento, con due momenti lunari importanti: la Luna Nuova del 16 in Toro, che richiama concretezza e radicamento, e la Luna Piena del 31 in Sagittario, che apre prospettive più ampie e invita a guardare oltre i limiti attuali. Mercurio entra in Toro il 3, favorendo riflessioni pratiche e decisioni più lente ma solide, per poi passare in Gemelli il 17, accelerando comunicazioni e scambi. Il 21 il Sole entra in Gemelli, portando leggerezza, movimento e nuove connessioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo di maggio: “Toro, il 16 ci sarà un nuovo inizio personale. Acquario, arrivano cambiamenti improvvisi ma costruttivi. Pesci? Serve chiarezza”

Mays 2026 Burç Yorumlar: Zorlayacak Ama Kalc Sonuçlar Getirecek

Notizie correlate

Oroscopo Settimana 16–22 Febbraio 2026 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e PesciLa settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 è entrata nel vivo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: L'Oroscopo di maggio 2026 per il segno del Toro; Oroscopo di maggio 2026, le previsioni e i consigli mensili per tutti i segni; Oroscopo Toro: le previsioni di Simon and the Stars della settimana dal 29 aprile al 6 maggio 2026; Oroscopo di maggio: Toro supera la tensione, svolte brusche per la Vergine, presto novità per l'Acquario.

Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 1 maggio: tutti i segniLe Stelle di Branko, le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i ... iltempo.it

Oroscopo Paolo Fox del mese di maggio 2026 | Previsioni da Ariete a Vergine: amore e lavoroEcco l'oroscopo di Paolo Fox del mese di maggio 2026: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine ... ilsussidiario.net

L'OROSCOPO DI OGGI - facebook.com facebook