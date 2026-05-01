Non te lo aspettavi vero? | la denuncia di una 58enne dopo il periodo di prova in un negozio sul Lago di Como

Una donna di 58 anni ha presentato una denuncia dopo aver concluso il suo periodo di prova in un negozio sul Lago di Como. La segnalazione, arrivata in occasione del Primo Maggio, descrive un’esperienza negativa che, secondo quanto riferito, non rispecchia i valori di rispetto e dignità legati al mondo del lavoro. La vittima ha raccontato di aver ricevuto un trattamento che giudica ingiusto e sorprendente, senza fornire ulteriori dettagli sulla vicenda.

Nel giorno del Primo Maggio, mentre si celebra il lavoro e – soprattutto – la dignità di chi lavora, arriva una segnalazione che racconta tutt’altro: un’esperienza che, secondo chi la riporta, ha poco a che fare con il rispetto e il riconoscimento che, in un’epoca come quella attuale, dovrebbero.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Il film più atteso di sempre girato anche in una villa sul Lago di Como 10 escursioni per una magica Pasqua sul Lago di ComoLungo weekend di Pasqua con il meteo che promette giornate soleggiate dopo tanto vento freddo. Contenuti utili per approfondire Julina De Lannoy uccisa dal motoscafo sul lago di Como, lo skipper risultato positivo alla droga: «Ho bevuto solo tè energizzante»Sarebbe stato sotto effetto di sostanze stupefacenti lo skipper del taxi boat che lo scorso 12 luglio, sul lago di Como, avrebbe speronato una barca a bordo della quale, tra gli altri, c’era la ... ilgazzettino.it Lago di Como, la foto spettacolare del cacciatore di fulmini durante la tempesta: Il viaggio, l’attesa, poi lo scattoLo scatto più memorabile del temporale che, nella notte tra sabato e domenica, ha colpito l’alto lago di Como esiste ed è opera di Mirko Maini, cacciatore di fulmini partito appositamente da Parma a ... comozero.it