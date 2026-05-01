Non è un paese per vecchi Viareggio ora lancia i baby

A Viareggio, il mondo del calcio locale sta assistendo a una svolta significativa, con l'ingresso di giovani calciatori cresciuti nel settore giovanile. La società ha deciso di puntare sui talenti provenienti dal proprio vivaio, dando loro spazio in prima squadra. Questa scelta rappresenta un cambio di rotta rispetto al passato, quando predominavano giocatori più esperti e di età avanzata. Ora, l'obiettivo è valorizzare le risorse interne e promuovere un nuovo volto alla formazione.

Non è un paese per vecchi. O almeno, non lo è più. La Viareggio calcistica si riscopre terreno fertile per il lancio, finalmente, di giovani emergenti costruiti in casa. proprio come da originaria visione, quando il calcio in città rinacque dalla fusione tra il Marco Polo Sports Center ed il “fu“ Sporting Viareggio ’86, di Marcello Lippi. "Dobbiamo portare in prima squadra i nostri ragazzi" era il mantra, col tempo rispettato. Nell’ultima giornata di campionato domenica scorsa ai Pini si sono presi la scena mediatica il portierone-capitano Carpita (per il suo saluto e per la proposta di matrimonio) ed il difensore Bertacca (altro viareggino doc, che festeggiava le 100 presenze bianconere).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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