Nel fiasco di Venezia affonda la doppia ambizione di Meloni

Nel centro storico di Venezia, un'imbarcazione si è ribaltata causando un incidente che ha coinvolto diverse persone. L'evento si è verificato durante un evento pubblico e ha richiesto l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la situazione. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Le due massime ambizioni del governo di Giorgia Meloni, come è noto, riguardavano il prestigio internazionale dell’Italia, all’esterno, e l’egemonia culturale della destra, all’interno; ora che la giuria della Biennale di Venezia si è dimessa in blocco e il caso è tornato, ancora una volta, sulle pagine dei giornali di tutto il mondo, direi che possiamo considerare chiuso il dibattito per manifesta inconsistenza del suo oggetto, polverizzatosi al primo impatto con la realtà. E forse la colpa, prima ancora che all’insipienza del governo, alla presunzione della presidente del Consiglio e all’inadeguatezza dei suoi gruppi dirigenti e dei suoi...🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Nel fiasco di Venezia affonda la doppia ambizione di Meloni Notizie correlate Tra realismo geopolitico e ambizione europea: l’informativa di Meloni alla CameraLa presidente Giorgia Meloni riferisce alla Camera sulla attuale situazione di Governo.