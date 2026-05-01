Men Go Music Fest 2026 Il programma completo

Il MenGo Music Fest 2026 si terrà dal 14 al 18 luglio presso il Parco de Il Prato di Arezzo. Il programma ufficiale, che viene aggiornato periodicamente, comprende diverse esibizioni musicali in programma durante i cinque giorni della manifestazione. La manifestazione è dedicata alla musica dal vivo e coinvolge vari artisti e band, con dettagli sugli appuntamenti che vengono comunicati nel corso delle settimane.

Il programma (in continuo aggiornamento) dell'edizione 2026 del MenGo Music Fest, la kermesse musicale in calendario dal 14 al 18 luglio al Il Prato di Arezzo. Le date, i concerti, gli ingressi gratis e i biglietti.3 luglio - anteprima MenGoSerena BrancaleLa cantante reduce da Sanremo sarà.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it The Moment Jimin Stopped Being an Idol and Became Completely Human — BTS Tampa Concert Breakdown Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Men/Go Music Fest 2026. Il programma completo; Arriva il rap di Ernia: nuovo evento targato Mengo; Birthh con Senza fiato il debutto in italiano nato tra le colline toscane e New York; A dieci anni dalla prima pubblicazione esce in esclusiva per Sugar Music la ristampa de LA FINE DEI VENT’ANNI il primo album di Motta. Men/go music fest, dal 4 al 9 luglio al parco il PratoAnnunciato anche il programma di men/go cult e sugar stage, la rassegna di incontri e dj set in Corso Italia Arezzo, 27 giugno 2023 – Manca sempre meno a MEN/GO MUSIC FEST: dal 4 al 9 luglio torna la ... lanazione.it Men/go music fest, giù il sipario sull’edizione da record con oltre 50.000 presenzeArezzo, 14 luglio 2025 – Si è appena conclusa la ventunesima edizione di MEN/GO MUSIC FEST che continua – anno dopo anno – a battere i suoi stessi record: dall’8 al 13 luglio la splendida cornice di ... lanazione.it 1° MAGGIO AL CAVA MUSIC FEST Una giornata dedicata alla musica nel segno e nella memoria di Franco Troiano, mitico promoter cavese che tra gli anni '70 e '90, fece diventare Cava de’ Tirreni capitale della musica internazione. Così nasce il “Cava Mu - facebook.com facebook