LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA | cinque in fuga il gruppo aumenta il ritmo

Durante la corsa di oggi nel Giro di Romandia, cinque ciclisti sono riusciti a creare un margine dal gruppo principale, che ha risposto aumentando il ritmo. Per tutta la durata della tappa, le squadre hanno mantenuto un’andatura sostenuta, con vari tentativi di riavvicinamento da parte del plotone. È possibile seguire gli aggiornamenti in diretta, disponibili cliccando sul link dedicato alla copertura della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.35 14.40 Continua a scendere il vantaggio dei cinque fuggitivi che ora hanno 4? 45? di margine sul gruppo. 14.37 La testa della corsa è già sul Feldberg, mentre il gruppo ha appena concluso il primo passaggio sul Mammolshain. 14.35 Sul Mammolshain il gruppo ha cambiato ritmo. Alcuni corridori hanno perso contatto, mentre il vantaggio dei fuggitivi è crollato a 5? 05? 14.33 Il vantaggio dei cinque fuggitivi è ora di 5? 30?. 14.30 Dopo il Mammolshain ci sarà un brevissimo tratto di contro-pendenza prima di risalire verso la salita del Feldberg (3.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: cinque in fuga, il gruppo aumenta il ritmo Notizie correlate LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: cinque in fuga, il gruppo insegue a 6?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13. LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: cinque fuggitivi con 6? di vantaggio sul gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Eschborn-Frankfurt 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pidcock favorito, ma possibili sorprese; LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: grande incertezza nella classica tedesca, c’è Pidcock!; Eschborn-Frankfurt 2026, Pidcock insegue un successo di prestigio. Gli italiani per stupire; Eschborn-Frankfurt 2026: il percorso della gara tedesca. LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: grande incertezza nella classica tedesca, c’è Pidcock!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Eschborn-Frankfurt 2026. È ... oasport.it Eschborn-Frankfurt 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pidcock favorito, ma possibili sorpreseOggi, venerdì 1 maggio, si corre l'Eschborn-Frankfurt 2026, tradizionale competizione di ciclismo giunta alla sua sessantatreesima edizione con un ... oasport.it Vinta nel 2025 da Michael Matthews, la Eschborn-Frankfurt scopre oggi il nuovo nome che andrà a completare l’albo d’oro per la 63ª edizione della classica tedesca. Eccone tutti i dettagli. - facebook.com facebook Pinarello-Q36.5, dopo la delusione-Liegi Tom Pidcock mette nel mirino la Eschborn-Frankfurt x.com