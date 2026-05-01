L’Hair Mist è un prodotto che permette di lasciare una scia invisibile di profumo tra i capelli, offrendo un effetto naturale e delicato. Fin dall’antichità, l’applicazione di fragranze sui capelli è stata considerata un gesto di cura e di bellezza personale. Questo prodotto si propone di aggiungere una nota profumata senza alterare l’aspetto o la texture dei capelli, mantenendo un profumo che si percepisce solo in modo sottile e spontaneo.

Life&People.it Fin dall’antichità, profumare le lunghezze rappresentava un atto di devozione verso il proprio corpo, un codice di bellezza riservato a momenti di assoluta intimità. Con l’innalzarsi delle temperature, la classica fragranza a base alcolica vaporizzata sulla pelle risulta invadente, alterandosi a contatto con il calore. Il profumo hair mist propone una formulazione leggera, intrisa di oli preziosi che nutrono la fibra del capello. La gestualità è poi intima e, per questo, senza tempo, tanto da inserirsi facilmente nelle regole dell’estetica contemporanea. Tramite formulazioni avanzate e prive di quelle rigidità tutte alcoliche che hanno accompagnato a lungo le fragranze i maestri dell’hairstyling hanno iniziato questa transizione.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - L’Hair Mist: scia invisibile e naturale di un profumo in movimento

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