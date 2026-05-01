le prime pagine di oggi

Oggi le prime pagine riportano il blocco della Flotilla da parte della marina israeliana, con alcuni attivisti impediti nell’ingresso in porto. Contestualmente, la procura di Pavia ha avviato un’indagine su un episodio legato a una vicenda giudiziaria ancora in fase di sviluppo. La situazione si svolge in un contesto internazionale di tensione e attenzione mediatica, con aggiornamenti su quanto accaduto nelle ultime ore.

Gli attivisti della Flotilla bloccati dalla marina israeliana, l'indagine della procura di Pavia su Andrea Sempio, le dimissioni della giuria della Biennale La maggior parte delle prime pagine di oggi è dedicata agli attivisti della Global Sumud Flotilla bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali vicino all’isola di Creta, in Grecia. Le altre notizie principali sono la proroga del taglio delle accise da parte del governo, le dimissioni della giuria internazionale della Biennale di Venezia e le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario per la morte di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. Una raccolta per dare finalmente un nome a facce che avete visto in decine di film e serie, sempre in ruoli minori: quelle dei caratteristi di Hollywood🔗 Leggi su Ilpost.it

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RASSEGNA STAMPA 29 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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