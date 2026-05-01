La battuta hot di Nicole Kidman su Rihanna fa impazzire il web | ecco cosa ha detto realmente
Una recente dichiarazione di un’attrice nota ha attirato l’attenzione sui social media, suscitando molte reazioni tra gli utenti. Durante un evento pubblico, l’attrice ha pronunciato una frase considerata provocatoria, rivolta a una popolare cantante presente in sala. La frase, captata da alcuni presenti e condivisa online, ha generato discussioni tra i commentatori, che hanno commentato il contenuto e il contesto della battuta.
Ci sono momenti, nelle passerelle dell’alta moda, in cui le vere scintille non vengono dai riflettori o dai capi d’alta sartoria, ma da una battuta lanciata con tempismo perfetto. È quello che è successo a margine della sfilata Chanel a Biarritz, dove Nicole Kidman e A$AP Rocky si sono trovati coinvolti in uno scambio che ha rapidamente fatto il giro del web. Durante le interviste di backstage, l’attrice australiana è stata posta una domanda giocosa: cosa farebbe se potesse scambiare la propria vita per un giorno con il rapper statunitense. La risposta di Kidman è arrivata senza esitazione, diretta come un jab ben piazzato: “ Bacerei sua moglie “, riferendosi naturalmente a Rihanna, compagna di A$AP Rocky e madre dei suoi figli.🔗 Leggi su Screenworld.it
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