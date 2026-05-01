Una recente dichiarazione di un’attrice nota ha attirato l’attenzione sui social media, suscitando molte reazioni tra gli utenti. Durante un evento pubblico, l’attrice ha pronunciato una frase considerata provocatoria, rivolta a una popolare cantante presente in sala. La frase, captata da alcuni presenti e condivisa online, ha generato discussioni tra i commentatori, che hanno commentato il contenuto e il contesto della battuta.

Ci sono momenti, nelle passerelle dell’alta moda, in cui le vere scintille non vengono dai riflettori o dai capi d’alta sartoria, ma da una battuta lanciata con tempismo perfetto. È quello che è successo a margine della sfilata Chanel a Biarritz, dove Nicole Kidman e A$AP Rocky si sono trovati coinvolti in uno scambio che ha rapidamente fatto il giro del web. Durante le interviste di backstage, l’attrice australiana è stata posta una domanda giocosa: cosa farebbe se potesse scambiare la propria vita per un giorno con il rapper statunitense. La risposta di Kidman è arrivata senza esitazione, diretta come un jab ben piazzato: “ Bacerei sua moglie “, riferendosi naturalmente a Rihanna, compagna di A$AP Rocky e madre dei suoi figli.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La battuta hot di Nicole Kidman su Rihanna fa impazzire il web: ecco cosa ha detto realmente

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