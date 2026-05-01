Una donna di 53 anni è deceduta dopo due settimane di ricovero in terapia intensiva a Treviso. Era stata portata al pronto soccorso per un malore improvviso che si è rivelato molto grave e successivamente trasferita nel reparto specializzato. Durante il periodo di degenza ha subito un aggravamento delle sue condizioni, che ha portato alla sua morte. Lascia dietro di sé due figli.

SEDICO (BELLUNO) - È morta nel reparto di terapia intensiva di Treviso dove era stata ricoverata un paio di settimane fa in seguito ad un malore apparso subito molto grave (frutto probabilmente di un'emorragia cerebrale) Karin Spadari, 53 anni, di Roe di Sedico, madre adottiva di due ragazzi dell'Est europeo, Michail e Anastasia. I funerali avranno luogo martedì 5 maggio alle 15 nella chiesa arcipretale di Sedico. Al termine della cerimonia religiosa, la salma sarà portata alla cremazione e le ceneri, poi, riposeranno nel cimitero di Sospirolo. A dare la notizia della scomparsa di Karin, dopo settimane di attesa e speranza, sono stati la mamma Dolores, il compagno Stefano, i fratelli Malita e Ivan, il primo marito Erich ed i due figli Michail e Anastasia, appunto.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Karin Spadari ha un malore: muore a 53 anni in terapia intensiva dopo 2 settimane di agonia. Lascia due figli

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